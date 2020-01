Streik bei Busunternehme: Einschränkungen im Überlandverkehr

Mainz Knapp 20 Stunden lang streiken die Mitarbeiter privater Busunternehmen in Rheinland-Pfalz. Vor allem Fahrgäste im ländlichen Raum sind betroffen. Ein Ende des Konflikts ist nicht in Sicht.

Ein Ende des Tarifstreits im Verkehrsgewerbe ist nicht abzusehen. „Weitere Streiks sind nicht ausgeschlossen“, teilte Jürgen Jung, Verdi-Landesfachbereichsleiter mit. Der Streik von Mitarbeitern privater Busunternehmen traf am Freitag vor allem Schüler und Pendler. Besonders der Überlandverkehr sei erheblich eingeschränkt gewesen.

Laut Jung legten mehr 750 Busfahrer und Busfahrerinnen ihre Arbeit nieder. Auch die Mittagsschicht habe sich größtenteils am Streik beteiligt. „Die hohe Beteiligung hat uns selbst überrascht“, sagte Jung. „Damit können wir noch einmal deutlich unseren Unmut zeigen.“ Nach seiner Aussage war geplant, der Ausstand in diesem Maße bis Mitternacht fortzusetzen. Betroffen waren demnach alle Standorte des Unternehmens DB Regio Bus Rhein-Mosel und Niederlassungen von DB Regio Bus Mitte.

Der Streik traf vor allem Pendler und Schüler in Kaiserslautern, Kusel, Worms und Zweibrücken. Hier entfielen alle Busse der DB Regio Bus Mitte, wie ein Sprecher mitteilte. Nicht betroffen waren Homburg, Bad Bergzabern und Speyer. Auch in Ingelheim und Bacharach seien Linien bestreikt worden. In den Landkreisen Östliche Vulkaneifel und Ahrtal sollten alle Busse der DB Regio Bus Rhein-Mosel im Depot bleiben.