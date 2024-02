Zugverkehr Streik bei französischer Bahn behindert Verkehr

Im Inlandsverkehr in Frankreich sollten während des dreitägigen Streiks in den Winterferien die Hälfte der TGV- und Intercités-Züge fahren, sagte SNCF-Fernverkehrschef Alain Krakovitch am Mittwoch. Auch in Frankreich gibt es großzügige Umbuchungsmöglichkeiten für betroffene Reisende. Zwischen Donnerstag und Montag sollen somit alle Reisenden, die für das Wochenende ein Ticket gebucht haben, an ihr Ziel gelangen. Wer bei der SNCF ein Ticket gebucht hat, wird vorab per Mail verbindlich informiert, ob sein Zug fährt oder nicht.