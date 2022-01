Verkehr : Busfahrern platzt der Kragen – Landesweiter Streik ab Mittwochabend angekündigt

Busfahrer sind in Rheinland-Pfalz landesweit zum Streik aufgerufen. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Sauer

Mainz/Trier Die Gewerkschaft Verdi ruft die Busfahrer in Rheinland-Pfalz zum Streik auf – ab Mittwoch um 20 Uhr. Ein Ende sei noch nicht absehbar.

Die Gewerkschaft Verdi ruft die Busfahrer in Rheinland-Pfalz am heutigen Mittwoch, den 19. Januar, ab 20 Uhr zu einem Streik auf. Das Ende sei noch nicht absehbar, heißt es am Mittwoch von ver.di Verhandlungsführer, Marko Bärschneider.