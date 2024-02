ÖPNV Streik der Busfahrer: Keine Fahrten auch am Abend

Streik in Trier und der Region! Was das bedeutet? Fast kein Bus fährt. Damit mussten sich viele Menschen heute Alternativen für ihren Weg zur Arbeit oder zur Schule überlegen. Am Vormittag kristallisierte sich dann heraus: Der Streik dauert nicht nur - wie ursprünglich gedacht - bis 20 Uhr, sondern bis 2.15 Uhr in der Nacht zu Samstag – damit entfallen auch die Nachtfahrten in Trier.