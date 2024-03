Bahnverkehr Streik: Einschränkungen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer schränkt auch den Verkehr in Rheinland-Pfalz und im Saarland ein. Seit Beginn des Arbeitskampfes um 2.00 Uhr in der Nacht zum Donnerstag gebe es nur ein Grundangebot, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Morgen. Der Ausstand soll bis Freitagmittag, 13.00 Uhr, dauern.