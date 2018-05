später lesen Streik französischer Eisenbahner trifft erneut Grenzverkehr Teilen

Der Streik der französischen Eisenbahner beeinträchtigt erneut den grenzüberschreitenden Verkehr zwischen der Pfalz und dem Elsass. Weil am Sonntag und Montag die Fahrdienstleiter im elsässischen Wissembourg streiken werden, würden alle Züge zwischen Wissembourg und Winden/Pfalz entfallen, teilte der Zweckverband SPNV Rheinland-Pfalz Süd am Freitag in Kaiserslautern mit. dpa