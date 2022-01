Verkehr : Busfahrern platzt der Kragen – Streik im Raum Trier und in ganz RLP

Busfahrern platzt der Kragen – Streik im Raum Trier und in ganz RLP

Busfahrer sind in Rheinland-Pfalz landesweit zum Streik aufgerufen. (Symbolbild) Foto: TV/Florian Blaes

Mainz/Trier Die Gewerkschaft Verdi hat die Busfahrer in Rheinland-Pfalz zum Streik aufgerufen – Seit Mittwochabend fallen zahlreiche Busse aus. Ein Ende sei noch nicht absehbar.

