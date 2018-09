später lesen Streiktag bei Neue Halberg Guss: 600 Menschen bei Kundgebung Teilen

Im Kampf um ein Zukunftskonzept beim Autozulieferer Neue Halberg Guss (NHG) haben sich am Mittwoch rund 600 Beschäftigte zu einer Kundgebung in Saarbrücken versammelt. „Wir wollen den öffentlichen Druck erhöhen, eine Lösung zu finden“, sagte der Erste Bevollmächtigte der IG Metall in Saarbrücken, Hans Peter Kurtz. dpa