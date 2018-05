später lesen Streit auf Familienfeier eskaliert FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Prügel statt Prösterchen - auf einer Geburtstagsfeier im Kreis Altenkirchen ist ein Streit zwischen einem getrennten Paar derart eskaliert, dass die Fäuste flogen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten sich am Samstagabend mehrere andere Personen in den Beziehungsstreit eingemischt, schließlich sei die Gewalt bei der Feier in Betzdorf eskaliert. dpa