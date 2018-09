später lesen Streit endet mit Messerstichen Teilen

Twittern

Teilen



Mit Messerstichen in den Oberschenkel ist ein 15-Jähriger bei einem Streit in Ludwigshafen schwer verletzt worden. Einsatzkräfte hätten den 14-jährigen mutmaßlichen Täter nach kurzer Flucht festnehmen können, teilte die Polizei der pfälzischen Stadt am Samstag mit. dpa