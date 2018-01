später lesen Streit eskaliert: Kontrahent mit Stein geschlagen FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Eine Auseinandersetzung zwischen einem 22-Jährigen und einer vierköpfigen Gruppe ist am Montagabend in Bad Kreuznach eskaliert. Der junge Mann schlug dabei einem 28 Jahren alten Bekannten mit einem Stein ins Gesicht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Ältere erlitt eine Platzwunde und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Anlass für den Streit mit der Gruppe, die aus drei Männern und einer Frau bestand, war vermutlich privater Natur. Der 22-Jährige hege einen unerfüllten Beziehungswunsch gegenüber der 24 Jahre alten Frau aus der Gruppe, erklärte eine Polizeisprecherin. dpa