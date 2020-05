Streit in Einbahnstraße: Radler schlägt auf Autofahrer ein

Ein Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Ludwigshafen Nach einem Zusammentreffen in einer Einbahnstraße haben sich ein Autofahrer und ein Radler in Ludwigshafen geprügelt. Laut Polizei war der 36 Jahre alte Radler am Freitagnachmittag falsch herum in die Straße gefahren, wo er von dem 63 Jahre alten Autofahrer zur Rede gestellt wurde.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa