später lesen Streit in Flüchtlingsheim: Mann mit Stichen schwer verletzt FOTO: Marcel Kusch FOTO: Marcel Kusch Teilen

Twittern

Teilen



In einer Asylunterkunft im pfälzischen Freinsheim soll ein 25-jähriger Ägypter in der Nacht zum Dienstag mit einem Messer einen 24 Jahre alten Landsmann schwer verletzt haben. Der Ältere kam wegen mutmaßlichen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilten. Der Beschuldigte bestritt, zugestochen zu haben. dpa