Streit in Freizeitpark eskaliert: 13 Leichtverletzte

Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Haßloch Bei einem völlig aus dem Ruder gelaufenen Streit zwischen Großfamilien sind im Holidaypark bei Haßloch (Landkreis Bad Dürkheim) 13 Menschen leicht verletzt worden. Eine neun- und eine zwölfköpfige Familie aus verschiedenen Orten in Hessen seien wegen „Erziehungsfragen“ am Sonntag in dem Freizeitpark aneinandergeraten, teilte die Polizei am Montag mit.

Einem Sprecher zufolge wollte eine Mutter ihrem Kind wohl etwas verbieten. Nachdem es nicht gehört habe, habe sie es am Arm gepackt. Dies habe wiederum einem Beobachter nicht gefallen. Aus verbalem Streit entwickelten sich laut Polizei Handgreiflichkeiten.

Am Ende seien alle 21 Menschen im Alter zwischen einem und 68 Jahren beteiligt gewesen. Von den 13 Leichtverletzten kamen den Angaben zufolge drei - unter ihnen das einjährige Kind sowie eine 64 und eine 68 Jahre alte Person - vorsorglich ins Krankenhaus.