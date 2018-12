später lesen Streit in Fußgängerzone eskaliert: Ein Mann schwer verletzt FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Bei einer Schlägerei in der Bad Kreuznacher Fußgängerzone ist am späten Samstagabend ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, eskalierte ein Streit zwischen zwei 22 Jahre alten Männern sowie einem 18-Jährigen und seinem 15-jährigen Begleiter aus zunächst ungeklärter Ursache. dpa