Streit in Ludwigshafener Gaststätte eskaliert

Ein Streit in einer Ludwigshafener Gaststätte ist derart eskaliert, dass Unbeteiligte durch Pfefferspray verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilte, begannen mehrere alkoholisierte Personen am späten Samstagabend einen Streit in einer Gaststätte im Stadtteil Gartenstadt. dpa