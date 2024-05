Buntes Streit in Tankstelle entzündet sich an Bockwurst

Es fing mit der Bestellung einer Bockwurst an und endete mit einer Strafanzeige: Ein unzufriedener Kunde hat in einer Tankstelle in Kaiserslautern einen Mitarbeiter angegriffen und im Verkaufsraum randaliert. Dem 43-Jährigen habe die Wurst am Mittwochmorgen nicht geschmeckt, daraufhin sei es zum Streit gekommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Kunde habe die Wurst über den Tresen in die Auslage geworfen, den Angestellten beleidigt und bedroht und habe gegen eine aufgehängte Scheibe aus Plexiglas geschlagen. Diese habe den 18-jährigen Tankstellenmitarbeiter im Gesicht getroffen.