Streit mit dem Ex-Freund endet in Polizeigewahrsam

Wegen eines heftigen Streits ist die Polizei am Dienstagabend zu einer Wohnung in der Verbandsgemeinde Weilerbach gerufen worden. Die Ex-Freundin des Bewohners wollte einige Gegenstände aus der Wohnung abholen, als es zu der Auseinandersetzung kam, teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Westpfalz mit. dpa

Die 26-jährige Frau habe ihren Ex-Freund sowie eine 21-Jährige, die sich ebenfalls in der Wohnung befand, mit Fäusten geschlagen, mehrere Gegenstände beschädigt und einen Nachbarn bedroht, der den Streit schlichten wollte.

Als sich die Frau anschließend im Badezimmer einschloss, sei zunächst die US-Militärpolizei alarmiert worden, die ihre deutschen Kollegen hinzugezogen habe. Da sich die Ex-Freundin nicht beruhigen ließ, wurde sie in Gewahrsam genommen, so die Polizeisprecherin. Gegen die 26-Jährige werde nun wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Bedrohung und Beleidigung sowie Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt. Eine Stunde nach ihrer Festnahme habe sie eine Alkoholkonzentration von 0,98 Promille in der Atemluft gehabt.