Ghostwriter : Streit um Buch-Zitate: Walter Kohl muss als Zeuge aussagen

Köln Seit Jahren liegt die Witwe des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl mit dessen Ghostwriter im Clinch. Der Streit um Zitate, die in einem Buch veröffentlicht wurden, beschäftigt immer wieder Gerichte. Nun ist ein Sohn des CDU-Politikers als Zeuge geladen.

Im juristischen Dauerstreit um Zitate des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl in einem Buch muss dessen Sohn Walter am Mittwoch (9.30 Uhr) vor Gericht als Zeuge aussagen. Das Oberlandesgericht (OLG) Köln will in dem Verfahren klären, ob es zwischen dem 2017 gestorbenen Kohl und dem Autor Heribert Schwan seinerzeit eine Verschwiegenheitserklärung gab. Die Witwe des Altkanzlers, Maike Kohl-Richter, will erreichen, dass eine Reihe von Zitaten aus Schwans 2014 erschienenem Buch „Vermächtnis. Die Kohl-Protokolle“ nicht mehr verbreitet werden dürfen.