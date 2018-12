später lesen Streit um Klinik-Abrechnungen: Erster Termin für Mediation FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Nach der Klagewelle von Krankenkassen gegen Kliniken wegen möglicherweise strittiger Abrechnungen ist der erste Termin für die vereinbarte Schlichtung am kommenden Montag (10. Dezember) angesetzt. Das teilte die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Donnerstag in Mainz mit. dpa