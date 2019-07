Streit um laute Musik: Mann bedroht Jugendliche mit Hammer

Herdorf Mit einem Hammer hat ein Mann eine sechsköpfige Gruppe von Jugendlichen am Bahnhof in Herdorf (Landkreis Altenkirchen) bedroht. Nach Angaben der Polizei fühlte er sich offenbar von zu lauter Musik belästigt und griff bei dem Zusammentreffen am Dienstagabend drohend zu dem Werkzeug.

