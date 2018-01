später lesen Streit um LMK-Chefposten: Zwei Eilanträge Teilen

Nach der umstrittenen Vergabe des Direktorenpostens bei der Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK) Rheinland-Pfalz liegen dem zuständigen Gericht mittlerweile die Eilanträge beider abgewiesener Bewerber vor. Nach dem juristischen Protest des Kölner Medienanwalts Markus Kompa sei nun auch der Eilantrag des Anwalts Florian Schulz-Knappe eingegangen, teilte das Verwaltungsgericht in Neustadt/Weinstraße am Dienstag mit. Das Gericht nannte diese Namen nicht, der Deutschen Presse-Agentur wurden sie aber in Justizkreisen bestätigt. dpa