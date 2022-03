Prozessbeginn : Streit um Maskenpflicht: Mutmaßlicher Mörder vor Gericht

Bad Kreuznach/Idar-Oberstein Ein 20-Jähriger stirbt nach einem Streit um das Tragen einer Corona-Maske. Die Tat sorgt im September bundesweit für Aufsehen. Nun steht der mutmaßliche Mörder vor Gericht.

Ein Tankstellenmitarbeiter stirbt nach einem Hinweis auf die Corona-Maskenpflicht - mit dieser aufsehenerregenden Tat beschäftigt sich von diesem Montag (9.00 Uhr) an das Landgericht Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz. Verhandelt wird wegen Mordes. Angeklagt ist ein 50-Jähriger, der den 20-Jährigen im September in Idar-Oberstein (Landkreis Birkenfeld) erschossen haben soll. Die Tat hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt.

Nach den Ermittlungen hatte der Angeklagte am 18. September an der Tankstelle ohne Maske Bier kaufen wollen. Er kam zweimal. Beim ersten Mal soll er nach einer Diskussion mit dem Schüler, der als Aushilfe an der Tankstelle jobbte, wieder gegangen sein. Als er zurückkam, trug er den Angaben zufolge zunächst eine Mund-Nasen-Bedeckung, die er dann aber an der Kasse herunterzog. Nach einem Wortwechsel mit dem 20-Jährigen habe der 50-Jährige einen Revolver aus der Hosentasche gezogen und den jungen Mann mit einem Kopfschuss getötet. Das Opfer war sofort tot. Die Trauer um den Getöteten hatte wochenlang das Leben in Idar-Oberstein geprägt.