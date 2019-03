Streit um Mittel für Kommunen geht wieder vors Gericht

Im Dauerstreit um die finanzielle Ausstattung von Städten, Gemeinden und Landkreisen setzen die Kommunen auf juristischen Beistand. Bereits im Mai werden die Verfahren vor den Verwaltungsgerichten wieder aufgenommen, wie die drei kommunalen Spitzenverbände am Donnerstag in Mainz mitteilten. dpa

Die ersten Verhandlungen sind am 13. Mai vor dem Verwaltungsgericht Neustadt angesetzt, zu Klagen der Stadt Pirmasens und des Landkreises Kaiserslautern.

Der Städtetag Rheinland-Pfalz, der Gemeinde- und Städtebund sowie der Landkreistag warfen der Landesregierung vor, auf Kosten der Kommunen zu sparen. Immer wieder müssten die Gemeinden und Kreise Ausgaben des Landes schultern. Durch Eingriffe des Landes in den kommunalen Finanzausgleich seit 1991 fehlten den kommunalen Kassen jährlich etwa 429,8 Millionen Euro. Insgesamt seien den Kommunen von 1991 bis 2020 rund 12,89 Milliarden Euro entzogen worden.

„Das ist Geld, das vor Ort dringend benötigt wird“, erklärten die Geschäftsführer der kommunalen Spitzenverbände Michael Mätzig (Städtetag), Karl-Heinz Frieden (Gemeinde- und Städtebund) und Daniela Franke (Landkreistag). Sie nannten dabei Aufgaben wie Wege und Plätze zu unterhalten, den Kita-Ausbau weiter voranzubringen und ein lebenswertes Umfeld zu gestalten. „Mit dem geplanten Kita-Zukunftsgesetz werden zudem weitere erhebliche Kosten auf kommunaler Ebene ausgelöst.“

Vergeblich hatten die kommunalen Spitzenverbände im vergangenen Jahr Änderungen in der Neufassung des Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG) gefordert. Das im September vom Landtag beschlossene Gesetz sieht eine Anhebung der Zuweisungen des Landes um 133 Millionen Euro vor; zusätzliches Geld erhalten vor allem die Städte mit besonders hohen Sozialausgaben. Die Kommunen hatten eine Aufstockung der Mittel um mindestens 300 Millionen Euro gefordert.

Der Rechtsstreit zwischen Land und Kommunen bezieht sich auf ein Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz vom 14.2.2012, wonach das Land einen spürbaren Beitrag zur Verbesserung der kommunalen Finanzsituation leisten muss. Die einzelnen Klagen vor den Verwaltungsgerichten Trier, Koblenz und Neustadt wurden danach ausgesetzt, um zunächst die Wirksamkeit von Reformen im kommunalen Finanzausgleich zu beurteilen.

In Rheinland-Pfalz ächzen viele Kommunen unter der Last von insgesamt 6,1 Milliarden Euro an Liquiditätskrediten. Unter den zehn höchstverschuldeten Kommunen in Deutschland sind nach einer Erhebung der Bertelsmann-Stiftung allein sieben aus Rheinland-Pfalz. Die Landesregierung verweist darauf, dass sich die Finanzlage der Kommunen in den vergangenen Jahren positiv entwickelt habe - so gab es im vergangenen Jahr einen positiven Haushaltssaldo von insgesamt 444 Millionen Euro. Für die Suche nach Lösungen zum Abbau der drückenden Altschulden hat die Landesregierung Gespräche angeboten.