Streit um Schulden: Handwerker bedroht Kunden

Betzdorf Im Streit um Schulden hat ein 36 Jahre alter Handwerker einem Kunden in Betzdorf (Landkreis Altenkirchen) gegen den Hals gegriffen und ihn bedroht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, bedrohte der Handwerker den 60 Jahre alten Kunden am Samstagabend auch mit einem Hammer und einem Schlagring.



