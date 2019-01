Streit um Taxi: 18-jähriger muss nach Messerattacke in Haft

Nach einer Messerattacke am Trierer Hauptbahnhof ist ein 18-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden. Auslöser sei eine Auseinandersetzung am Neujahrsmorgen um ein Taxi gewesen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. dpa

Nach Angaben eines Polizeisprechers hatten sich der junge Mann und ein Kontrahent nicht einigen können, wer in dem Taxi mitfahren darf. Als der Streit eskalierte, soll der 18-Jährige ein Taschenmesser gezogen und mehrfach auf den Kontrahenten eingestochen haben. Dieser sei mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Schnitt- und Stichverletzungen an den Armen, am Bein und im Rücken ins Krankenhaus gebracht worden. Auch sein Begleiter sei bei dem Versuch, den Angriff zu stoppen, leicht an der Hand verletzt worden.

Zeugen hatten die Bundespolizei im Bahnhof alarmiert, die den mutmaßlichen Angreifer rasch festnehmen konnte. Gegen den 18-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, ihm wurde auch eine Blutprobe entnommen. Am Mittwochnachmittag erließ ein Richter am Amtsgericht Trier Haftbefehl gegen den jungen Mann. Er sei in ein Jugendgefängnis gebracht worden. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bat Zeugen um Hinweise zum Tathergang.