Streit unter Nachbarn: Polizei stellt Bajonett sicher

Eine Meinungsverschiedenheit unter Nachbarn ist in Kaiserslautern derart eskaliert, dass die Polizei eingreifen musste. Am Ende stellten die Beamten ein Bajonett sicher. Das teilten die örtlichen Behörden am Dienstag mit. dpa