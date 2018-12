später lesen Streit zwischen Autofahrer und Fußgänger eskaliert blutig FOTO: Lino Mirgeler FOTO: Lino Mirgeler Teilen

Mit einer blutigen Nase hat ein Streit zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger in Leubsdorf (Kreis Neuwied) geendet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stoppte ein 67 Jahre alter Mann am Freitag einen Autofahrer und stellte ihn zur Rede, weil er fand, dieser fahre und rase „sinnfrei“. dpa