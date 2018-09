Bei einem Streit zwischen Autofahrern in Zweibrücken hat ein Mann seinem Kontrahenten mit einem Faustschlag den Kiefer gebrochen. Das 27-jährige Opfer müsse operiert werden, teilte die Polizei am Freitag mit. dpa

Ein anderer Autofahrer hatte den 27-Jährigen seiner Aussage zufolge beim Fahrspurwechsel geschnitten haben, so dass er stark bremsen musste. Als er sich nach dem Manöver am Donnerstag lauthals beschwerte, hielt der andere Autofahrer an und kam zu seinem Wagen. Durch das offene Fenster schlug er ihm mit der Faust ins Gesicht, dabei brach er ihm unter anderem den Kiefer. Von dem Schläger fehlte zunächst jede Spur.