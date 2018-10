später lesen Streit zwischen Vater und Tochter: Nachbarn rufen Polizei Teilen

Bei einem Streit zwischen einem Vater und seiner 18 Jahre alten Tochter ist es in Frankenthal so laut zugegangen, dass Anwohner die Polizei alarmiert haben. „Die eingesetzten Beamten können jedoch Vater und Tochter wohlbehalten antreffen“, hieß es am Mittwoch von der Polizei. dpa