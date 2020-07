Streit zwischen zwei Männern eskaliert

Blaulichter leuchten auf einem Streifenwagen. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Ludwigshafen Ein Streit zwischen einem 61-Jährigen und einem 66-Jährigen in Ludwigshafen ist eskaliert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verletzten sich die beiden Männer gegenseitig. Da sich der 61-Jährige in seinem Rollstuhl noch vor einer Personenkontrolle am Samstagvormittag vom Tatort entfernen wollte, hielten die Beamten seinen Rollstuhl fest.

