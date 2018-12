später lesen Streufahrzeug rutscht auf glatter Straße in Schaufenster Teilen

Schneefall und Glätte haben in Rheinland-Pfalz ausgerechnet ein Streufahrzeug ins Rutschen gebracht. In Saulheim (Landkreis Alzey-Worms) schlitterte das Fahrzeug am Sonntag von der Straße in das Schaufenster eines Geschäfts, wie die Polizei mitteilte. dpa