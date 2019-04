später lesen Strobel will Steuer-Erleichterungen für Kleinunternehmer Teilen

Twittern

Teilen



Um es Kleinunternehmern gerade in der Gründungsphase leichter zu machen, fordert der saarländische Finanzminister Peter Strobel (CDU) Erleichterungen bei der Steuerpflicht. Die Freigrenze bei der Umsatzsteuer solle von einem Jahresumsatz von 17 500 Euro auf 21 400 Euro angehoben werden, teilte der Minister am Mittwoch in Saarbrücken mit. dpa