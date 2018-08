später lesen Strohballen stehen nahe der Autobahn in Flammen Teilen

Binnen weniger Stunden haben im Kreis Ahrweiler an zwei Stellen nahe der Autobahn zahlreiche Strohballen gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, standen in der Nacht zum Donnerstag in Sinzig nahe der A61 rund 160 Ballen in Flammen. dpa