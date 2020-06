Strohlager abgebrannt: Verdacht auf Brandstiftung

Neustadt an der Weinstraße Ein Feuer hat die Strohlagerhalle eines Reitvereins in Neustadt an der Weinstraße zerstört. Die Flammen brachen laut Polizei am frühen Montagmorgen aus. Zwei Vereinsmitglieder und eine Polizistin brachten die Pferde aus dem Gefahrenbereich.



Durch die starke Hitze erlitten die Retter leichte Verletzungen.