Klimaschutz : So spart man bei Hitze ordentlich Strom

Ist China wirklich der größte Klimasünder? Ein Auszug aus dem Buch „Kleine Gase – Große Wirkung: Der Klimawandel“:

Im Jahr 2015 hat China vor den USA und der Europäischen Union (EU) mit Abstand am meisten Kohlenstoffdioxid (CO 2 ) durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe ausgestoßen. Betrachtet man jedoch die historischen Emissionen, die aufgrund der langen Verweilzeit des CO 2 in der Erdatmosphäre auch noch heute zur globalen Erwärmung beitragen, ergibt sich ein anderes Bild: Die USA und die EU haben von 1918 bis 2012 deutlich mehr CO 2 ausgestoßen als China. Daher sind vor allem die USA und die EU für den Anstieg der Temperatur seit Beginn der Industrialisierung verantwortlich. Um die Emissionen der Länder vergleichbar zu machen, teilt man den CO 2 -Ausstoß der Länder durch die Bevölkerungsanzahl und erhält die CO 2 -Emissionen pro Kopf.

Allerdings werden die Emissionen, die bei der Herstellung einer Ware entstehen, meist dem Land zugeschrieben, in dem sie produziert wurde (Produktions-Prinzip).

Werden die Pro-Kopf-Emissionen nach dem Konsum-Prinzip berechnet – das heißt die Emissionen werden dem Land zugeschrieben, in dem die Waren konsumiert werden – verringern sich die Emissionen pro Kopf von China, Indien und Russland, und die Emissionen europäischer Länder und den USA steigen.

Aus: „Kleine Gase – Große Wirkung: Der Klimawandel“ von David Nelles und Christian Serrer, fünf Euro ISBN: 978 - 3 - 9819650 - 0 - 1.