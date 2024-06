Bad Dürkheim Stromausfall in mehreren Ortschaften

In mehreren Ortschaften im Kreis Bad Dürkheim ist in der Nacht zum Samstag der Strom ausgefallen. Betroffen seien in der Verbandsgemeinde Freinsheim die Orte Weisenheim am Berg, Bobenheim am Berg, Herxheim am Berg sowie Dackenheim gewesen, teilte die Polizei in Bad Dürkheim am Samstag mit.