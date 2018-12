später lesen Stromausfall legt Freizeitbad vorübergehend lahm Teilen

Ein Stromausfall hat am Samstagabend den Betrieb im Bad Dürkheimer Freizeitbad vorübergehend lahmgelegt. In dem Bad war es zu Funken- und Rauchentwicklung und in der Folge zu dem Stromausfall gekommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. dpa