später lesen Stromausfall nach Verkehrsunfall FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Twittern

Teilen



Ein abgeknickter Strommast nach einem Verkehrsunfall hat in Westheim (Landkreis Germersheim) die Stromversorgung für zehn Minuten unterbrochen. Wie die Polizei mitteilte, kam der Fahrer des Unfallwagens am frühen Dienstagmorgen am Ortseingang von der Fahrbahn ab und prallte frontal in den Strommast. dpa