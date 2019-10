Trier/Mainz Zu viele Rheinland-Pfälzer zahlen zu viel Geld in der Grundversorgung, sagen Experten. Sie fordern auch die Politik zum Handeln auf.

Es kann ganze Abende füllen, bis Verbraucher sich durch den Wust an Stromanbietern gekämpft haben, auf der Suche nach dem günstigsten Angebot. Geht es nach der rheinland-pfälzischen Verbraucherzentrale, lohnt es sich aber, die Augen auf dem Markt offenzuhalten. Eine Studie, in der die Verbraucherschützer alle 57 Grundversorger des Landes unter die Lupe nahmen, zeigt eklatante Unterschiede in den Preisen.

„Die Versorger bieten allesamt noch deutlich günstigere Sonderverträge zu gleichen Leistungen an, auch ein Wechsel zu einem neuen Anbieter kann sich lohnen“, sagt Fabian Fehrenbach, Referent für Energierecht in der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Diese bietet an, unzufriedene Strompreis-Kunden zu beraten, um das richtige Angebot zu finden. „Verbraucher sollten jährlich die Strompreise verschiedener Anbieter unterscheiden, weil Tarife sich verändern“, sagt Fehrenbach. Dabei gelte es in dem Dschungel an Aufgeboten, sich vor schwarzen Schafen in Acht zu nehmen. Denn unter Stromanbietern gebe es auch eine kleine Zahl, „die ihre Kunden nicht über Erhöhungen während des laufenden Vertrages informieren und diese einfach ohne einen Hinweis in der Jahresabrechnung ausweisen“. Der Verbraucherschützer rät daher, in den Abrechnungen zu prüfen, ob die fällige Summe tatsächlich auch im Vertrag vereinbart wurde. „Wenn das nicht der Fall ist, ist das unzulässig und der Kunde nicht zur Zahlung verpflichtet“, sagt der Verbraucherschützer.