Stromschlag: Lkw-Fahrer kommt auf BASF-Gelände ums Leben

Durch einen tödlichen Stromschlag ist auf dem Gelände des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen ein Lastwagenfahrer ums Leben gekommen. Der Zwischenfall mit einem Mitarbeiter einer externen Firma habe sich am Morgen ereignet, teilte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag mit. dpa