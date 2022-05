Energiekosten : Stromsperren: Versorger reagieren auf Schweitzers Brief

Stromsperren: Versorger reagieren auf Schweitzers Brief

Mainz Sozialminister Schweitzer will in schwierigen Zeiten Strom- und Gassperren verhindern. Sein Appell stößt bei den Energieversorgern auf Verständnis. Aber nicht nur.

Der rheinland-pfälzische Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) hat auf seinen Brief an die kommunalen Energieversorger zur Verhinderung von Stromsperren geteilte Reaktionen erhalten. Die Unternehmen wollten Strom- oder Gassperren durchaus verhindern, die verbrauchte Energie müsse aber auch bezahlt werden, teilten der Verband der kommunalen Unternehmer und der Verband der Energie- und Wasserwirtschaft der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit.