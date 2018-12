später lesen Gesundheit Studenten sollen als Hausärzte auf das Land gelockt werden FOTO: Armin Weigel FOTO: Armin Weigel Teilen

Die geplante Landarztquote für Medizinstudenten in Rheinland-Pfalz als Rezept gegen den Ärztemangel rückt näher. Das Kabinett beschloss am Dienstag in Mainz den Entwurf des Landarztgesetzes. Damit sollen bis zu zehn Prozent aller Medizin-Studienplätze an Bewerber gehen, die sich später zehn Jahre als Hausarzt in einem Gebiet mit aktueller oder drohender Unterversorgung verpflichten. dpa