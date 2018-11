später lesen Studentenrekord im Saarland Teilen

Im laufenden Wintersemester sind so viele Studenten an Hochschulen im Saarland eingeschrieben wie noch nie. Das berichtete das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden auf Grundlage vorläufiger Ergebnissen. dpa