später lesen Studie gibt Bildung Bestnote bei Integration FOTO: Daniel Karmann FOTO: Daniel Karmann Teilen

Twittern

Teilen



In keinem anderen Bundesland sind schulische Leistungen nach einer vergleichenden Studie so wenig von sozialer Herkunft abhängig wie in Rheinland-Pfalz. Der am Mittwoch in Berlin veröffentlichte Bildungsmonitor 2018 der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) platziert Rheinland-Pfalz in der Kategorie Integration auf Platz 1. dpa