Studie: Miete für viele Haushalte eine Belastung

Mainz In Mainz und Trier sind einer Studie zufolge 52 Prozent der Mieterhaushalte durch hohe Wohnkosten überlastet. Wie der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am Dienstag mitteilte, gilt als überlastet, wer mehr als 30 Prozent seines Nettoeinkommens für die Miete ausgibt.

Der von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung geförderten Untersuchung zufolge gelten außerdem 50 Prozent der Mieter in Ludwigshafen und 39 Prozent in Koblenz als überlastet.

Vor allem für ärmere Haushalte habe sich die finanzielle Last durch Mietausgaben kaum entspannt. Die verstärkte Bautätigkeit hat der Studie zufolge die Wohnungsnot in den vergangenen Jahren allenfalls geringfügig verbessert. „Für die Menschen in Rheinland-Pfalz ist es schwer, eine bezahlbare Wohnung zu finden“, heißt es in der Mitteilung. Vor allem Beschäftigte mit geringen und mittleren Einkommen müssten einen großen Teil ihres Einkommens für Miete aufwenden. Einkommen würden selbst bei guten Tarifabschlüssen „zunehmend von der Miete aufgefressen“.