später lesen Studie: Schon in 15 Jahren autonom fahrende Binnenschiffe FOTO: Roland Weihrauch FOTO: Roland Weihrauch Teilen

Twittern

Teilen



Schon in 15 Jahren könnten auf den Wasserstraßen in Deutschland autonom fahrende Frachtschiffe unterwegs sein. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung für die Industrie- und Handelskammern im Ruhrgebiet, die am Mittwoch in Duisburg vorgestellt wurde. dpa