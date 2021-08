Studie sieht Bildungsfortschritt im Saarland

Ein Schüler meldet sich in der einer Unterrichtsstunde in einer Grundschule im Klassenraum. Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild

Köln/Saarbrücken Das Saarland hat sich in einem Ländervergleich zur Qualität der Bildung vom Kindergarten bis zur Hochschule weiter verbessert. In der am Mittwoch veröffentlichten Studie „INSM-Bildungsmonitor“ des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) liegt das Saarland auf Platz fünf.

Seit 2013 habe das kleinste deutsche Flächenland sogar die stärksten Fortschritte unter allen Bundesländern gemacht, hieß es. Verglichen mit 2020 verbesserte es sich um einen Platz.

Verbesserungsmöglichkeiten im saarländischen Bildungssystem sieht die Studie etwa bei der Forschungsorientierung. So seien die eingeworbenen Drittmittel zur Forschung je Professor vergleichsweise gering. Außerdem liege die Schulabbrecherquote über dem Durchschnitt der Bundesländer. Als Stärken werden unter anderem die Pro-Kopf-Bildungsausgaben für Grundschulen und Hochschulen, das Thema Integration und das Verhältnis von Schülern pro Lehrer an Grundschulen hervorgehoben.

Die Studie empfiehlt gezielte Förderprogramme an Schulen, um Defizite von Schülerinnen und Schülern aufzufangen, die während der Corona-Pandemie entstanden sind. Ganz vorne in dem Bundesländervergleich liegt Sachsen vor Bayern, Schlusslicht ist Bremen.

Der INSM-Bildungsmonitor wird erstellt im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), die nach eigenen Angaben von den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektroindustrie finanziert wird. Anhand von 93 Indikatoren in 12 Handlungsfeldern von der Kita-Erziehung bis zur akademischen Bildung wird regelmäßig untersucht, „inwieweit ein Bundesland Bildungsarmut reduziert, zur Fachkräftesicherung beiträgt und Wachstum fördert“.