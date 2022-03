Energiehaushalt : Studie soll Energiebedarf von 2030 bis 2045 ermitteln

Mainz Die Ampel-Fraktionen wollen den Energiebedarf für die Jahre 2030 bis 2045 in Rheinland-Pfalz ermitteln. Die Grundlagen für eine entsprechende wissenschaftliche Studie sollen in dieser Woche im Landtag geschaffen werden, teilte die FDP-Landtagsfraktion am Montag in Mainz mit.

Die Wirtschaft und die Industrie sollen ein Schwerpunkt der Studie sein. Die Regierungsfraktionen wollen die Landesregierung mit ihrem Antrag auffordern, für den kommenden Doppelhaushalt 2023/2024 die entsprechenden finanziellen Ressourcen für die Studie einzuplanen. Damit reagieren sie auf eine Forderung der Landesvereinigung der Unternehmerverbände (LVU).

Der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Steven Wink, sagte: „Die voranschreitende Digitalisierung und Transformation der Wirtschaft werden auf absehbare Zeit auch mit einem erhöhten Strombedarf einhergehen.“ Trotz steigender Effizienz bei den Unternehmen werde die Versorgung mit bezahlbarer Energie auch künftig ein zentraler Standortfaktor sein. Politik brauche klare Grundlagen. Der energiepolitische Sprecher der Fraktion, Marco Weber, ergänzte mit Blick auf den Ukraine-Krieg und steigende Energiepreise: „Wir sind jetzt in der Situation, in der wir ein klares Lagebild für den Energiebedarf der nächsten Jahre brauchen.“

© dpa-infocom, dpa:220328-99-702548/2

(dpa)