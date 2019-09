Studie zu Kitas: Tausende zusätzliche Erzieher nötig

Stefanie Hubig (SPD), Ministerin für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz. Foto: Arne Dedert/Archivbild.

Mainz/Gütersloh Knapp 5000 zusätzliche Erzieherinnen und Erzieher sind nach Berechnungen der Bertelsmann-Stiftung in Rheinland-Pfalz für eine kindgerechte Betreuung nötig. Die Betreuungssituation in den Kitas bringe für die Fachkräfte in den Einrichtungen „hohe Arbeitsbelastung“ mit sich, befand die Stiftung mit Sitz in Gütersloh am Donnerstag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Sie konstatierte auch, dass zwischen Westerwald und Pfalz das Betreuungsverhältnis besonders stark regional voneinander abweiche. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) sagte: „Das Ländermonitoring der Bertelsmann Stiftung zeigt ganz eindeutig, dass wir mit dem Kita-Zukunftsgesetz die richtigen Schritte gehen.“

Dieses Gesetz war Ende August vom Landtag in Mainz nach monatelangen kontroversen Debatten mit den Stimmen der Regierungsfraktionen von SPD, FDP und Grünen verabschiedet worden. Es war die erste umfassende Neufassung des Kita-Gesetzes seit 28 Jahren, in Kraft tritt sie am 1. Juli 2021. Grob gesagt wird mit dem Gesetz die Berechnung der Personalausstattung auf eine neue Grundlage gestellt. Es garantiert außerdem eine siebenstündige Betreuung am Tag und erhöht den Personalschlüssel um rund zehn Prozent.

Die Bertelsmann-Stiftung geht davon aus, dass in Krippengruppen maximal 3 und in Kindergartengruppen höchstens 7,5 Kinder gleichzeitig von einer pädagogischen Vollzeit-Fachkraft betreut werden sollten. Dem am Donnerstag veröffentlichten Ländermonitor zur frühkindlichen Bildung zufolge lag der Betreuungsschlüssel in Rheinland-Pfalz zum Stichtag 1. März 2018 jedoch bei 8,6 in Kindergartengruppen und bei 3,7 in Krippengruppen.

Im Land gebe es regional ein großes Gefälle, befand die Stiftung. So betreue eine Erzieherin oder ein Erzieher in Kindergartengruppen in Neustadt an der Weinstraße rechnerisch 11,4 Kinder und damit deutlich mehr als etwa eine Kollegin oder ein Kollege im Landkreis Germersheim, wo der Schlüssel bei 1 zu 6,5 liege. Bundesweit betrachtet sei das sogar die größte Spannweite.

Insgesamt habe sich die Zahl des pädagogischen Personals in Kitas zwischen 2008 und 2018 von rund 21 700 auf gut 30 600 erhöht. Im selben Zeitraum stieg aber auch die Zahl der dort betreuten Kinder - von etwa 134 000 auf mehr als 151 400. Kathrin Bock-Famulla, Bildungsexpertin der Bertelsmann-Stiftung, sagte: „Der zusätzliche Personalbedarf in Rheinland-Pfalz ist immer noch hoch, die Personalschlüssel haben sich in Kindergartengruppen zwar verbessert, sind aber noch nicht kindgerecht.“

Das Ministerium verwies darauf, dass mit dem Kita-Zukunftsgesetz zu den 700 Millionen Euro, die das Land ohnehin jedes Jahr investiere, 80 weitere Millionen flössen. Das entspreche einem Gegenwert von bis zu 3000 Stellen. Um genügend Personal zu haben, werde auch viel für die Ausbildung getan. So hat sich laut Ministerium an den Fachschulen Sozialpädagogik die Zahl der Ausbildungsplätze von 2960 im Schuljahr 2007/2008 auf 5560 im Schuljahr 2018/19 erhöht.

Ministerin Hubig betonte: „Wir haben im Bundesschnitt schon einen sehr guten Personalschlüssel, allerdings ist unsere Kita-Landschaft noch sehr heterogen.“ Das neue Kita-Gesetz werde dafür sorgen, dass es künftig überall in Rheinland-Pfalz sehr gute Personalstandards geben könne. Außerdem gebe es erstmals verbindlich festgeschriebene Zeiten für die Leitung von Kitas und die Anleitung von Auszubildenden. „Damit verschaffen wir den Erzieherinnen und Erziehern mehr Raum für ihre wertvolle pädagogische Arbeit.“

Mit Blick auf die weitere Entwicklung in Rheinland-Pfalz zeigte sich der Vorstand der Bertelsmann-Stiftung, Jörg Dräger, skeptischer als Hubig: „Beim weiteren Ausbau müssen kindgerechte Personalschlüssel in allen Regionen Rheinland-Pfalz erreicht werden.“ Es bleibe abzuwarten, ob die Gesetzesnovelle das Qualitätsgefälle im Land reduzieren werde.